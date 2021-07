Tuttosport - Milan, Dalot è il prescelto per la fascia destra

Come riportato da Tuttosport, per quanto riguarda la ricerca del terzino destro, Dalot e Odriozola sono i due prescelti dal Milan. I dirigenti rossoneri sono soprattutto al lavoro con il Manchester United per trovare un accordo di massima per il prestito del portoghese: come già raccontato nei giorni scorsi, è lui l'obiettivo numero uno.