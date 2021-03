Tuttosport - Milan, in stallo il rinnovo di Alessio Romagnoli

Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan scadrà il 30 giugno 2022, ma per il momento non si segnalano novità sul rinnovo del capitano milanista: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la questione è in una fase di stallo. Nei prossimi mesi si capiranno meglio le intenzioni del club di via Aldo Rossi, oltre ovviamente anche a quelle del difensore rossonero.