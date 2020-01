Tuttosport - Milan, Siviglia e Valencia su Suso ma per ora nessuna offerta ufficiale

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan da qui alla chiusura del mercato di gennaio c'è anche Suso, che due giorni fa è stato nella sede milanista per incontrare la dirigenza rossonera: come spiega Tuttosport, Siviglia e Valencia sono interessati all'esterno spagnolo, ma per il momento in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna offerta ufficiale.