Tuttosport - Rinnovo Leao: in settimana dovrebbe arrivare a Milano l'avvocato Dimvula per parlare con il Milan

Ieri sera a San Siro per Milan-Roma era presente sugli spalti anche il papà di Rafael Leao, il quale in settimana dovrebbe essere raggiunto nel capoluogo milanese dall'avvocato Ted Dimvula per parlare con Maldini e Massara del rinnovo dell'attaccante portoghese. Lo riferisce stamattina Tuttosport che ricorda che il Diavolo ha messo sul piatto un contratto da 7,5 milioni di euro, bonus compresi, per convincere l'ex Lille a rinnovare.