Vice-Theo, Milan in costante aggiornamento con l'entourage di Miranda

L'edizione di Tuttosport questa mattina ha parlato anche di mercato in ottica Milan. Secondo l'indiscrezione la dirigenza rossonera non avrebbe mollato l'idea Juan Miranda, accarezzata anche in estate. Il terzino spagnolo del Betis Siviglia, classe 2000, andrà in scadenza a giugno 2024 e quindi potrebbe rivelarsi un'ottima presa a parametro zero. Per questo motivo le parti sarebbero in costante aggiornamento con i rossoneri che vorrebbero battere sul tempo la concorrenza. Miranda arriverebbe come vice-Theo Hernandez.