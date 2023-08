Vice-Theo, non cambiano i progetti: se esce Ballo, entra Calafiori. Ma occhio a Bartesaghi...

In questa fase conclusiva del mercato, il Milan vorrebbe sistemare anche il ruolo di vice Theo Hernandez. Molto, se non tutto, dipende dalla cessione di Ballo-Tourè che ancora non ha lasciato Milanello nonostante sia fuori dai progetti di Stefano Pioli. La pretendente più quotata, a oggi, è il Werder Brema che ha offerto 4 milioni per il senegalese.

Se e quando partirà Ballo, il Milan potrà finalmente chiudere per Riccardo Calafiori del Basilea. In quest'ottica, però, non va tolto dall'equazione neanche Andrea Bartesaghi, giovane della primavera che ben si è comportato nel pre-campionato.