VIDEO MN - Loftus-Cheek lascia Casa Milan, ha firmato fino al 2027

Dopo il solito iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva, Ruben Loftus-Cheek è appena uscito da Casa Milan, dove ha concluso il suo primo giorno in rossonero.

L’inglese ha firmato un contratto da circa 4 milioni di euro l’anno fino al 2027. Il costo dell’operazione con il Chelsea ammonta a circa 16 milioni di euro più bonus. Il centrocampista inglese andrà ad occupare uno dei due slot per gli extracomunitari per la stagione 2023/24.

Nell'ultima stagione, complici i molti acquisti dei Blues, il ruolo del centrocampista è diventato sempre più marginale e la decisione di non rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2024, è stata solo la diretta conseguenza. Anche grazie a questa particolare situazione, il Milan ha potuto concludere un'operazione che complessivamente costerà ai rossoneri 20 milioni di euro, suddivisi in 16 di parte fissa e 4 legati agli obiettivi di squadra.

Loftus-Cheek sarà il settimo inglese a vestire la maglia del Milan: l'ultimo è stato l'attuale difensore rossonero Fikayo Tomori che ha condiviso lo spogliatoio con Ruben sia nelle giovanili che nella prima squadra del Chelsea. Con l'under 19 londinese hanno vinto insieme la Youth League nel 2015, in finale contro lo Shakthar Donetsk. Loftus-Cheek dopo la sua prima giornata rossonera, potrà concludere le proprie vacanze: il 10 luglio sarà al centro sportivo di Milanello e, salvo deroghe a oggi non ravvisate, il centrocampista inglese si aggregherà alla squadra agli ordini di Stefano Pioli per il raduno di inizio stagione.