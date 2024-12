Vinicius e Bellingham al Milan? Moncada svela un clamoroso retroscena di mercato

vedi letture

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è l'amministratore delegato. Un testo in cui si analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e in cui diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista.

Di seguito le dichiarazioni di Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan. [traduzione di MilanNews.it]:

Sui profili ideali per il Milan e l’esempio Reijnders:

“Stiamo prendendo rischi calcolati con giovani giocatori piuttosto che acquistare grandi nomi con stipendi elevati. Forse non avrai un successo immediato in questo modo, ma costruisci per il lungo termine. Reijnders giocava nel campionato olandese e siamo stati gli unici a puntare su di lui. Ti chiedi: è un grande giocatore—perché nessuno lo vuole? Siamo riusciti a prenderlo a un ottimo prezzo. E ora è titolare da noi e gioca per la sua nazionale”.

Su altri profili sfumati:

“Abbiamo provato a ingaggiare [all'epoca 17enne] Vinicius Jr. e [all'epoca 20enne] Jude Bellingham, ma non potevamo competere con il Real Madrid. Dobbiamo accettarlo. Negli ultimi anni abbiamo portato grandi giocatori al club, e come ex scout vedo come una sfida personale l’obiettivo di prendere giocatori sottovalutati e farli performare al massimo livello."

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI GERRY CARDINALE

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI GIORGIO FURLANI

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI ZLATAN IBRAHIMOVIC