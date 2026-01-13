Le ultime da Milanello: Pavlovic non si è allenato, Leao regolarmente in gruppo

Secondo quanto quanto riferisce Manuele Baiocchini in collegamento a SkySport24 da Milanello, oggi Strahinja Pavlovic non si è allenato e dunque è in forte dubbio la sua presenza giovedì contro il Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A. Il serbo, dopo un duro scontro di gioco con Comuzzo durante l'ultimo match contro la Fiorentina, ha riportato una ferita sulla testa che ha reso necessari nove punti di sutura. Rafael Leao si è allenato regolarmente in gruppo, mentre Santiago Gimenez ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare dall'operazione alla caviglia di qualche settimana fa.

Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:

Mercoledì 14 gennaio

NAPOLI-PARMA alle 18:30

INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

VERONA-BOLOGNA alle 18:30

COMO-MILAN alle 20:45