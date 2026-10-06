Milan, Chukwueze in gruppo già oggi. Domani riposo, giovedì tutti al lavoro a Milanello

Samuel Chukwueze è già tornato al lavoro a Milanello, mentre tutti gli altri nazionali riprenderanno gli allenamenti giovedì. Domani riposo per tutta la squadra

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e in gruppo era presente anche Samuel Chukwueze che ha anticipato il suo rientro dopo gli impegni con la Nigeria e si è messo subito a disposizione di Ruben Amorim. Lo riferisce Sky che aggiunge che per domani il tecnico portoghese ha dato una giornata di riposo ai suoi giocatori che torneranno tutti al lavoro, nazionali compresi, giovedì per preparare la trasferta di domenica alle 18 sul campo del Sassuolo.

Chi non ci sarà sicuramente contro i neroverdi è Alexis Saelemaekers, che si è infortunato alla caviglia la scorsa settimana: il belga potrebbe essere infatti costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di stabilità della sua caviglia destra e in quel caso dovrebbe restare ai box per alcuni mesi. Nelle scorse ore, il giocatore ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".