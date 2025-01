Milan, oggi niente conferenza stampa di Conceiçao prima del Parma

In vista della sfida di domani alle 12.30 a San Siro contro il Parma, valida per 22^ giornata di Serie A, Sergio Conceiçao non interverrà oggi in conferenza stampa a Milanello come accede sempre nelle vigilie delle gare ufficiali.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini