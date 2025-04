Milanello, Gimenez sente ancora dolore e si allena a parte. Presenti Ibra e Moncada

A tre giorni dalla prossima sfida di campionato, in programma venerdì sera alle 20.45 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, partita che aprirà il programma del 32° turno di Serie A Enilive, il Milan questa mattina è sceso in campo al centro sportivo di Milanello per una nuova sessione di allenamento agli ordini del mister Sergio Conceicao. Presenti accanto alla squadra anche i dirigenti Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic.

Come viene riportato dal collega Manuele Baiocchini di Sky Sport 24, nella giornata di oggi la sessione di allenamento è durata molto e si è divisa in due parti: prima una lunghissima fase video per rivedere gli errori della partita contro la Fiorentina, a seguire l'altrettanto lunga parte in campo per l'applicazione di quanto visto in tv.

Sono tre i giocatori rossoneri che hanno svolto allenamento a parte. Uno è ancora Santiago Gimenez che sente ancora dolore al fianco: non c'è stato bisogno di fare ulteriori esami o risonanze ma si preferisce essere cauti. Da capire se domani il messicano si aggregherà al resto del gruppo. Gli altri due sono Ruben Loftus-Cheek, in recupero dall'appendicite acuta di Napoli, ed Emerson Royal, out da gennaio.