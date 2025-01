milanello report - Squadra al lavoro a ranghi misti

Archiviato con una vittoria l'impegno di Champions League contro il Girona, i rossoneri sono tornati al lavoro a Milanello per preparare l'imminente sfida di Serie A contro il Parma (domenica ore 12.30 a San Siro).

REPORT

Per questa mattinata di lavoro la squadra si è divisa in gruppi: in palestra chi è sceso in campo dall'inizio contro il Girona; in campo, invece, gli altri componenti della rosa a disposizione. Gli attaccanti hanno svolto una sessione di tiri in porta, a cui hanno fatto seguito due partitelle: la prima attacco vs difesa, la seconda a squadre miste e a campo ridotto.

VENERDÌ 24 GENNAIO

Prevista una sessione di allenamento al mattino a Milanello.