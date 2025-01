milanello report : tecnica e tattica verso il Parma

vedi letture

Squadra a Milanello, consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in ottica Parma, prossimo avversario dei rossoneri in campionato domenica 26 gennaio alle ore 12.30 a San Siro.

REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento attraverso alcuni torelli. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche a tema sul possesso palla, a seguire tattica prima della consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 25 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.