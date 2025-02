MN - Milan, anche Conceiçao smentisce il litigio con Pulisic

Negli ultimi giorni, sono circolate indiscrezioni di discussioni tra Sergio Conceiçao e la squadra rossonera: in particolare, si è vociferato di un litigio tra il tecnico rossonero e Christian Pulisic, con quest'ultimo che ieri ha voluto smentire queste voci ("Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi").

Nella giornata di oggi a Milanello anche l'allenatore portoghese ha voluto smentire questa notizia poco prima della conferenza stampa in vista di Torino-Milan: off record, Conceiçao ha fatto riferimento alle ultime notizie sul rapporto con i giocatori e ha ribadito che sono bugie e falsità, compreso il presunto litigio che avrebbe avuto con Pulisic.