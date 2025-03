MN - Milan, anche oggi lavoro personalizzato per Loftus-Cheek

vedi letture

Mentre Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato fuori sette mesi per il grave infortunio al ginocchio rimediato durante la tournée americana a luglio nell'amichevole contro il Manchester City, Ruben Loftus-Cheek non ha lavorato nemmeno oggi con il resto dei compagni di squadra, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato nel Centro Sportivo di Milanello.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello