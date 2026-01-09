MN - Milanello, Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Seduta di scarico oggi a Milanello per chi ha giocato ieri contro il Genoa, mentre gli altri hanno svolto un allenamento normale. E la buona notizia è il rientro in gruppo sul campo di Christopher Nkunku che ha lavorato con quelli che ieri hanno giocato poco o non sono scesi in campo contro il Grifone.

L'attaccante francese ha finalmente smaltito il problema al piede che aveva rimediato a fine 2025 contro l'Hellas Verona e che gli ha fatto saltare i primi due impegni del Diavolo nel 2026 contro Cagliari e Genoa.

di Antonio Vitiello

Questo il programma della 20^ giornata di Serie A:

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY