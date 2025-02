Nuovi arrivi a Milanello: Joao Felix, Gimenez e Sottil in gruppo con il resto della squadra. Le immagini social

Vigilia di Coppa italia in quel di Milanello, dove si sono visti tutti i volti nuovi degli ultimi giorni di calciomercato. Come riportato dal nostro Pietro Mazzara infatti, quest'oggi a Milanello si sono visti insieme Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil che hanno lavorato con il gruppo e saranno a disposizione di Sergio Conceiçao per la partita di domani sera, ore 21 a San Siro, contro la Roma e valida per i quarti di finale della Coppa nazionale, che è uno degli obiettivi stagionali dei rossoneri.

Lavoro a parte, invece, per Warren Bondo. L'ex centrocampista del Monza sta smaltendo un problema muscolare rimediato nelle scorse settimane e non sarà a disposizione per la partita di domani.