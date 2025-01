PHOTOGALLERY MN - Milanello, la rifinitura dei rossoneri prima del Dinamo Zagabria

E' in corso a Milanello la rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera alle 21 in casa della Dinamo Zagabria. Alla seduta di allenamento, iniziata con un discorso alla squadra di Sergio Conceiçao, non stanno partecipando in gruppo Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Walker, mentre stanno lavorando regolarmente con i compagni, anche se domani non potranno giocare, Calabria, Jovic e Jimenez. Aggregato alla prima squadra il giovane terzino del Milan Futuro, Bartesaghi.

Ecco le foto più belle della seduta: