PHOTOGALLERY MN - Milanello, la rifinitura dei rossoneri prima del Feyenoord

Milanello, la rifinitura dei rossoneri prima del Feyenoord

E' in corso a Milanello la rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera alle 21 in casa del Feyenoord. Alla seduta, iniziata con un breve discorso di Sergio Conceiçao alla squadra, non sta partecipando in gruppo nemmeno oggi Loftus-Cheek che salterà quindi anche la trasferta olandese. Ci sono invece i nuovi acquisti di gennaio che sono stati inseriti in lista UEFA, vale a dire Walker, Joao Felix e Gimenez. Si stanno allenando in gruppo, anche se domani non saranno a disposizione, Musah (squalificato), Sottil e Jimenez (quest'ultimi due non sono in lista).

Ecco le foto più belle della seduta: