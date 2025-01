PHOTOGALLERY MN - Milanello, la rifinitura dei rossoneri prima del Girona

vedi letture

E' in corso a Milanello la rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera alle 21 a San Siro contro il Girona. Alla seduta di allenamento, iniziata con un discorso alla squadra di Sergio Conceiçao, non stanno partecipando in gruppo Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, mentre stanno lavorando regolarmente con i compagni Alvaro Morata e Noah Okafor.

Ecco le foto più belle della seduta: