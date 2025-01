Sky - Verso il derby: piccole speranze di recuperare Thiaw almeno per la panchina

vedi letture

Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek non si sono allenati nemmeno oggi in gruppo a Milanello, ma hanno proseguito il loro lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Come riporta Sky, in vista del derby contro l'Inter in programma domenica alle 18 a San Siro, c'è qualche piccolissima speranza di recuperare almeno per la panchina il difensore centrale tedesco.