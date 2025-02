Verso Torino-Milan: Theo titolare, dubbio Joao Felix in attacco

Secondo quanto riferisce Sky, in vista della sfida di domani contro il Torino, Theo Hernandez è stato provato oggi tra i titolari e giocherà regolarmente dal primo minuto. Kyle Walker non ci sarà per un problema muscolare non banale, salterà con ogni probabilità anche le gare di settimane prossima. Al suo posto ci sarà Alex Jimenez a destra.

C'è un dubbio in attacco: Joao Felix non sta benissimo, ha fatto degli allenamenti differenziati tra mercoledì e giovedì. Oggi si è allenato in gruppo: se starà bene giocherà, altrimenti verrà avanzato Reijnders come trequartista centrale, con Musah e Fofana in mezzo al campo. A completare il reparto offensivo ci saranno Pulisic, Leao e Gimenez.