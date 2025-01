VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima della Dinamo Zagabria: ancora out Loftus-Cheek, aggregato Bartesaghi

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro la Dinamo Zagabria, valida per l'ottava giornata di Champions League. Alla seduta, iniziata con un discorso di Sergio Conceiçao alla squadra, non stanno partecipando gli infortunati Florenzi, Emerson Royal e Loftus-Cheek e nemmeno l'ultimo arrivato Walker che comunque non è in lista UEFA. Si stanno invece allenando in gruppo, anche se non potranno giocare domani, Calabria (squalificato), Jovic e Jimenez (non sono nemmeno loro in lista). Presente con la prima squadra anche Bartesaghi.

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Maksimir, Zagabria

Diretta TV: Sky

Web: MilanNews.it