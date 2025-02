VIDEO MN - Milan, al via la rifinitura prima della Feyenoord: ancora out Loftus-Cheek

Pochi istanti fa i giocatori del Milan sono entrati su uno dei campi di Milanello per svolgere l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Alla seduta, iniziata con un breve discorso di Sergio Conceiçao alla squadra, non sta partecipando in gruppo nemmeno oggi Loftus-Cheek che salterà quindi anche la trasferta olandese. Ci sono invece i nuovi acquisti di gennaio che sono stati inseriti in lista UEFA, vale a dire Walker, Joao Felix e Gimenez. Si stanno allenando in gruppo, anche se domani non saranno a disposizione, Musah (squalificato), Sottil e Jimenez (quest'ultimi due non sono in lista).

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it