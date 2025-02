VIDEO MN - Milanello, il riscaldamento dei rossoneri: Gabbia e Theo guidano il gruppo

Il Milan si sta allenando a Milanello in vista della sfida di Champions League di domani sera in casa del Feyenoord: come riferisce l'inviato di Milannews.it, prima dell'inizio della seduta c'è stato un breve discorso di Sergio Conceiçao alla squadra rossonera. L’alienamento è iniziato con il classico riscaldamento, con Gabbia e Theo Hernandez che guidano il gruppo

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it