Clamoroso dopo sole tre partite: il Bayer Leverkusen esonera Ten Hag
Dopo sole tre giornate di campionato, Erik Ten Hag è stato esonerato dal Bayer Leverkusen.
DOPO L'AJAX TANTI PROBLEMI
Tanti misteri hanno avvolto la figura dell'olandese di 55 anni ai Red Devils, come il rapporto rovinato con Jadon Sancho e le dichiarazioni di alcuni suoi ex giocatori che ne hanno messo in dubbio l'operato. Mentre, dati alla mano, in due stagioni e mezze circa ha saputo riporre in bacheca solamente due trofei (Coppa di Lega e FA Cup), colpendo a vuoto in termini di investimenti sul mercato (Antony l'esempio eclatante, oppure Hojlund e Amrabat tanto per citarne altri). Al Leverkusen lui stesso e anche le Aspirine hanno accettato l'azzardo di aprire un nuovo ciclo insieme, ma i primi risultati della nuova stagione 2025-26 non stanno dando ragione all'ex Ajax. Tutt'altro: un solo punto nelle prime due partite di Bundesliga, contro Hoffenheim e Werder Brema, con una formazione che lo scorso anno è arrivata in seconda posizione alle spalle solamente del Bayern Monaco rinato con Kompany.
