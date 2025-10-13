Dall'estero: l'Al-Hilal su Yamal per 400 milioni di euro, il Barça smentisce

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Si rincorrono voci di una maxi-offerta (400 milioni di euro) per Lamine Yamal dall'Arabia Saudita. Secondo il sito spagnolo Fichajes.net, specializzato nel calciomercaro, l'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha presentato un'offerta senza precedenti di 400 milioni, offrendo al giocatore un contratto di sette anni. Ma, interpellato da 'Marca', il Barcellona non solo ha smentito di aver ricevuto proposte per il suo 18enne fuoriclasse, ma ha fatto sapere che in ogni caso sarebbe pronto a respingerle, come ha già fatto in passato. A marzo dello scorso anno, il club catalano ha rifiutato un'offerta da 200 milioni di euro da parte del PSG. (ANSA).