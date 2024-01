Dalla Germania: Napoli in pole per Popovic, ma il Bayern Monaco non molla

Le ultime sul futuro di Matija Popovic direttamente dalla redazione di Sky Sport Deutschland. Il Napoli è in vantaggio su tutti gli altri club per ingaggiare il trequartista classe 2006 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto a fine dicembre col Partizan Belgrado. Il giovane calciatore la scorsa settimana è sbarcato a Milano per chiudere col Milan, ma non ha trovato l'accordo col club rossonero.

Come si legge, anche il Bayern Monaco è entrato in corsa per il trequartista 2006, ma ci sono degli intermediari che stanno spingendo per portarlo al Napoli: il club partenopeo sta portando avanti l'operazione in sinergia col Frosinone, club a cui Popovic verrebbe girato in prestito fino a giugno visto che in questo mese di gennaio il Napoli non ha lo slot per un extracomunitario.