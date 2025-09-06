Il Brasile di Ancelotti vince contro il Cile: decisivo Estêvão

Il Brasile dell'ex storico allenatore Carlo Ancelotti, ha offerto una delle migliori prestazioni recenti, mostrandosi in piena fiducia e capace di mantenere un ritmo elevato per tutta la partita. La squadra di Carlo Ancelotti ha imposto il proprio gioco, costruendo azioni pericolose senza sosta; l'unico neo nel primo tempo è stata la mancanza di concretezza sotto porta, che ha rischiato di creare ansia prima del gol di Estevao.

Il vantaggio dei verdeoro è arrivato grazie a Estêvão, protagonista di una splendida azione conclusa con un acrobatico colpo di tacco sulla linea di porta. Nella ripresa, il dominio del Brasile è aumentato e i gol sono arrivati grazie ai cambi. Qualità, tante risorse e voglia di riscatto: la Seleçao si candida tra le protagoniste della rassegna iridata che si disputerà in USA, Messico e Canada.