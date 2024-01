Il Tottenham vince la corsa per Dragusin: 25 milioni più bonus al Genoa

vedi letture

Il Tottenham è prossimo a concludere con il Genoa per l'acquisto di Radu Dragusin. La squadra londinese, come riporta il giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, avrebbe offerto 25 milioni più bonus e un contratto fino al 2029 al giocatore del Grifone, battendo la concorrenza agguerrita sia in Italia con Napoli e Milan che ci avevano provato, sia all'estero.

Infatti l'ultimo ostacolo abbattuto è stato il Bayern Monaco. Ci si aspettava un'offerta al rialzo da parte del club tedesco nella nottata, ma questa non è arrivata e Dragusin è sempre più vicino al Tottenham. I tedeschi potranno provare un colpo di coda nelle prossime ore ma dovrebbero velocizzarsi e ancora non hanno mai fatto un'offerta ufficiale.