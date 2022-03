Milan, si allarga la concorrenza per Gouiri: oltre al Borussia Dortmund c'è anche il PSG

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore è emerso dalla Francia il nome di Amine Gouiri come obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione. Attaccante classe 2000 autore di 12 gol e 8 assist con la maglia del Nizza in questa stagione, Gouiri sarebbe l'ennesimo profilo seguito con interesse dai rossoneri sul mercato francese. Contratto in scadenza nel 2024, sul giocatore sono però da registrare interessi anche di altre big europee, come raccontato da FootMercato. Fra queste, oltre al Borussia Dortmund, c'è anche il PSG.