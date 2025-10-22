Niente match a Miami, il tecnico del Villarreal polemico: "Mancanza di rispetto"
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Giudico una assoluta mancanza di rispetto, verso il club, i dirigenti ed i tifosi, aver comunicato la decisione di cancellare Villarreal-Barcellona a Miami durante l'intervallo della partita che stavamo giocando in Champions". Così l'allenatore del Villarreal, Marcelino Garcia Toral, ha reagito alla notizia che la partita de La Liga che si sarebbe dovuta giocare negli Usa é stata cancellata a causa delle proteste di giocatori e società. L'annuncio della decisione é giunto mentre il Villarreal giocava in casa contro il Manchester City, che ha poi vinto 2-0.
"Secondo me é stato un gesto del tutto irrispettoso" ha sottolineato ancora il tecnico. (ANSA).
