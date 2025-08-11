Real Betis, che tegola: frattura del perone per Isco. Circa tre mesi di stop

vedi letture

Bruttissime notizie per il Real Betis. Isco Alarcón, che ha lasciato ieri lo stadio La Rosaleda, dopo la sfida al Malaga, in stampelle, ha subito la frattura del perone che potrebbe tenerlo fuori per circa tre mesi. L'ufficialità è arrivata dal club spagnolo tramite una nota apparsa sul proprio sito.

Questo il comunicato: "Il giocatore del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, ha subito un infortunio nell'ultima amichevole pre-campionato contro il Málaga CF. A seguito di accertamenti medici, è stata riscontrata una nuova frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro. Si tratta di una nuova lesione traumatica, non correlata al precedente processo, che è stata risolta. Il giocatore sarà sottoposto a trattamento conservativo nelle prossime settimane e il suo ritorno dipenderà dall'andamento del processo".