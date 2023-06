ESCLUSIVA MN - Bruni: "Fossi presidente del Milan non cederei Tonali"

MilanNews.it

Il Newcastle fa sul serio per Sandro Tonali, con l'affare che sembrerebbe potersi concludere per circa 70 milioni di euro (qui la notizia). La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Luciano Bruni, tecnico del centrocampista rossonero ai tempi della Primavera del Brescia.

Al Milan conviene questa operazione?

“Economicamente forse sì, ma io fossi nel presidente del Milan non lo cederei”.

Si tratterebbe di un affare di quasi 80 milioni…

“Sì, ma non contano solo i soldi. Tonali è un giocatore che è arrivato giovane al Milan e se l’è preso gradualmente. Io, da padrone del Milan, lo dichiarerei incedibile”.

Come potrebbe impattare in Premier?

“Per me il Tonali di oggi può giocare in qualsiasi top club titolare, in qualunque campionato. Se la sua volontà è andare via, va rispettata. Però al Milan immaginavo un percorso diverso…”.

Ossia?

“Anche conoscendolo caratterialmente, avrebbe avuto tutte le chance di diventarne una bandiera come Baresi, Maldini o Costacurta. La scelta è sua ed è giusto che la faccia da grandissimo giocatore qual è, ma - a mio avviso - il club dovrebbe provare a tenerlo per queste ragioni”.