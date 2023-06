ESCLUSIVA MN - Cuoghi: "Tonali? Di fronte a offerte simili non puoi dire di no. Frattesi meglio in termini realizzativi"

MilanNews.it

Mercato che si è infiammato in un poche ore in casa rossonera: la cessione, ormai prossima, di Tonali al Newcastle ha movimentato le trattative in entrata dei rossoneri. La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex calciatore Stefano Cuoghi che ha espresso le sue opinioni in merito al mercato del Milan. Le sue dichiarazioni.

Come ti immagineresti Lukaku al Milan?

“Al Milan serve un centravanti e Lukaku andrebbe bene. Però ho una sensazione…”.

Ovvero?

“Che, alla fine, prevarrà il suo legame con l’Inter e tornerà in nerazzurro”.

Senza Tonali il Milan è più debole?

“Bisognerà vederlo sul campo. Fatto sta che, di fronte a offerte simili, non puoi dire di no. L’operazione è stata intelligente”.

Frattesi potrebbe ricoprirne il vuoto?

“Penso che Frattesi sia, in termini realizzativi, migliore di Tonali. Più a ampio raggio, ritengo i due calciatori compatibili tatticamente. Però le cose sono andate in questo modo”.

Tra gli altri nomi fatti figurano Thuram, a lungo corteggiato, e Kamada, per il quale sembrava tutto fatto…

“Li ho seguiti poco, però non penso facciano fatica a ambientarsi nel Milan. Alla fine Pioli propone un calcio molto moderno e internazionale. Anche chi arriva da altri campionati sa impattare subito a grandi livelli, se ha personalità”.