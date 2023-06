ESCLUSIVA MN - Pacchioni: "Milan e Inter su Milinkovic. Davanti con il solo Giroud non puoi fare miracoli"

MilanNews.it

Paolo Pacchioni, noto conduttore radiofonico per l'emittente Rtl 102.5, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è espresso sui movimenti di mercato in casa rossonera. Queste le sue parole.

Ti risulta un Milan insistente su Milinkovic?

“In questa fase, sul serbo ci sono Inter e Milan. I rossoneri, come ho appreso, erano in vantaggio con la trattativa già imbastita da Maldini e Massara. Adesso, con la loro dipartita, è pari patta…”.

Sugli altri fronti invece?

“Credo proprio che il Milan stia lavorando sotto-traccia per un centravanti. Con il solo Giroud davanti, non puoi fare miracoli: è una questione anagrafica, non di inaffidabilità. Per cui, i rossoneri staranno sicuramente lavorando su un prospetto offensivo in entrata”.

Uno dei colpi della scorsa estate fu De Ketelaere. Il tuo giudizio? Come agiresti nei suoi confronti?

“Per me ha perso la fiducia in se stesso: lo si vede ogni volta che viene chiamato in causa. Penso abbia bisogno di giocare con continuità è che l’unico modo per recuperarlo sia darlo in prestito”.

A quali obiettivi stagionali punta il Milan targato Red Bird?

“Penso che la priorità di Red Bird sia la qualificazione in Champions e la valorizzazione del capitale interno. Lo scudetto della scorsa stagione è stato una combinazione di condizioni astrali, con più demeriti delle altre squadre e un Milan abile nell’approfittarne. Tuttavia non può sempre andare così. Il futuro di Pioli? Dipenderà dalla rosa che avrà a disposizione. Se verranno colmate le lacune davanti, può lottare per i primi tre posti. Altrimenti, stando così le cose, per la qualificazione in Champions”.