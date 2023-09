esclusiva mn - Van Bommel: "Barcellona? Spero di incontrare anche Milan, PSV e Bayern, ma non sarà semplice"

Abbiamo intervistato in esclusiva Mark Van Bommel, ex centrocampista rossonero e attuale allenatore del Royal Antwerp in Belgio. Alla guida dei "Great Old", ha conquistato il Triplete campionato, coppa del Belgio e Supercoppa qualificando il club per la prima volta nella sua storia alla fase ai gironi della Champions League.

Signor Van Bommel, secondo lei l'Anversa ha la rosa per il doppio impegno Pro League - Champions League?

"Siamo in forma! Queste partite europee sono di alto livello e ti tolgono molte energie. Quindi devi saper "volare" perché giochi in ambienti caldi ma giocando davanti ai tifosi avversari impari tanto. Dopodiché devi recuperare e per i giovani è importante curare il corpo, riposare, mangiare e bere. Per poi ripetere gli sforzi."

La sua squadra è nel gruppo del Barcellona, Porto e Shakhtar Donetsk. È contento di affrontare i blaugrana con i quali vinse la Champions League da giocatore nella stagione 2005/06?

"È sempre bello tornare in posti dove ho militato da giocatore. Spero anche di rivedere Milan, PSV e Bayern ma non sarà facile."