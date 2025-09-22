Albertini esalta il centrocampo rossonero: "Lì in mezzo il Milan ha uno dei reparti più forti del campionato, se la gioca con il Napoli"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto. Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. La gestione dei momenti durante la stagione è un’incognita per tutti, ma queste prime giornate hanno fatto capire che il Diavolo può stare in alto. Quanti meriti ha Allegri? Lui sa come si vince e come si costruisce qualcosa. Se hai un gruppo solido, che ti segue e lavora bene, trasmettere il proprio credo tattico è più facile. Contro il Bologna e a Udine ho visto una formazione con le idee chiare".

L'ex rossonero si è poi soffermato in particolare sul centrocampo del Milan: "Lì in mezzo il Milan ha uno dei reparti più forti del campionato. Se la gioca con il Napoli, direi. Ad Allegri forse può mancare qualcosa in attacco, ma a centrocampo ha già trovato l’equilibrio giusto tra giovani e anziani. E con anziani mi riferisco chiaramente a quel fuoriclasse che si chiama Modric".

