Albertini: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. E con i piedi fa la differenza"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così di Luka Modric: "Modric ha dato tranquillità e serenità al gruppo. Solo un grande campione che gioca in quel ruolo riesce a far rendere i compagni di più rispetto alle aspettative. Con Luka tutto è più semplice. Sia per i giovani sia per i nuovi. Gli applausi dello stadio di Udine? A Modric è già successo altre volte ed è giusto così perché una cosa è la rivalità, un’altra è la riconoscibilità del valore di un campione. Lui ha fatto tanto per il calcio e delizia ancora con le sue giocate. Modric non deve rincorrere gli avversari,ma dare un senso alla manovra. Ha bisogno di mezzali che si facciano trovare e lui detta il passaggio. Non puoi chiedergli la tenuta fisica di un ventenne o di correre per 90’. Con quei piedi però fa la differenza.

Il paragone con Pirlo? Il paragone tra i due regge e non a caso sono due mezze punte che nel corso della carriera hanno arretrato il raggio d’azione permettere al servizio della squadra la loro qualità. Prima i 10, da Platini a Giannini, erano protetti da mediani e stavano alti, poi in mezzo sono stati utilizzati giocatori come Ancelotti eme che potevano fare sia gli incontristi sia i registi. Pirlo in quel ruolo ha cambiato il calcio e adesso il Milan ha un altro campione davanti alla difesa".

