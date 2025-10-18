Aquilani: "Liberali? L'esperienza al Mondiale U20 gli ha fatto bene"
Le parole di Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, sul giovane prodotto del settore giovanile rossonero Mattia Liberali che torna a disposizione dopo la finale del Mondiale U20 da cui l'Italia è stata eliminata agli ottavi di finale: "Liberali rientrato dal Mondiale U20? L'esperienza in Nazionale gli ha fatto bene, ho notato la sua crescita già da qualche settimana. Può darci molto. Se partirà titolare o entrerà a gara in corso, lo vedremo. Sono contento anche per Cissé, per la sua prima convocazione con l'U21".
Il tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie BKT contro il Padova che si disputerà domani.
