Bierhoff: "Hojlund o Vlahovic per il Milan? Il serbo gioca da tanto in Italia, non avrebbe problemi di adattamento"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha commentato così il momento del Milan che sul mercato sta cercando un nuovo centravanti: "Il Milan viene da stagione molto difficile. L’obiettivo deve essere alto, la Champions, ma deve essere più costante e concreto. Hojlund o Vlahovic in attacco? Premetto che conosco pochissimo Hojlund, quindi non sarebbe serio giudicarlo. Vlahovic sì, gioca in Italia da tanto, quindi non ci sarebbero problemi di adattamento.

Però spesso si dimentica una cosa: serve una squadra che giochi per il 9, che crei situazioni con cross, passaggi, manovra. Ricordo che, quando le mie squadre avevano problemi, neanch’io rendevo al massimo. Non è solo questione di centravanti".

