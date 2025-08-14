Bierhoff sul Milan: "Viene da stagione molto difficile. L’obiettivo deve essere alto, la Champions, ma deve essere più costante e concreto"
MilanNews.it
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha commentato così il momento del Milan che sul mercato sta cercando un nuovo centravanti: "Il Milan viene da stagione molto difficile. L’obiettivo deve essere alto, la Champions, ma deve essere più costante e concreto. Hojlund o Vlahovic in attacco? Premetto che conosco pochissimo Hojlund, quindi non sarebbe serio giudicarlo. Vlahovic sì, gioca in Italia da tanto, quindi non ci sarebbero problemi di adattamento.
Però spesso si dimentica una cosa: serve una squadra che giochi per il 9, che crei situazioni con cross, passaggi, manovra. Ricordo che, quando le mie squadre avevano problemi, neanch’io rendevo al massimo. Non è solo questione di centravanti".
Pubblicità
Gli ex
In difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovidi Franco Ordine
Le più lette
Primo Piano
Milan, le possibili scelte di Allegri contro il Bari: difesa a tre, Leao-Pulisic davanti, Modric e Jashari in panchina
Hojlund intrigato dal Milan: possibile contatto con Allegri. Prosegue intanto la trattativa con lo United
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com