Braida su Modric: "Un campione, cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare"
MilanNews.it
Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole a tuttomercatoweb.com. Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni sul mondo Milan:
Allegri e il nuovo Milan?
"La prima cosa che ha fatto da quello che vedo è stato rimettere le cose a posto attraverso la disciplina. Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale. Nella partita con l'Udinese mi è piaciuto e può migliorare ancora. Modric poi è un campione. Devono giocare i giovani? Sì ma non è sinonimo di bravura, deve giocare chi sa farlo. Cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare".
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
Gli ex
