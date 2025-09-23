Braida su Modric: "Un campione, cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare"

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole a tuttomercatoweb.com. Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni sul mondo Milan:

Allegri e il nuovo Milan?

"La prima cosa che ha fatto da quello che vedo è stato rimettere le cose a posto attraverso la disciplina. Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale. Nella partita con l'Udinese mi è piaciuto e può migliorare ancora. Modric poi è un campione. Devono giocare i giovani? Sì ma non è sinonimo di bravura, deve giocare chi sa farlo. Cosa c'entra l'età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare".

Web: MilanNews.it