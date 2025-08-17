Calabria è sbarcato in Grecia, le sue prime parole: "Ecco perchè ho scelto il Panathinaikos. Sono qui per vincere"

Davide Calabria si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Panathinaikos. L'ex giocatore del Milan, che firmerà un triennale, è sbarcato ieri sera ad Atene e ha rilasciato queste parole riportare da gazzetta.gr: "Sono felice di essere qui. E' una nuova avventura per me. Ho scelto di venire qui perchè ho sentito il calore e la voglia del club di portarmi qui. Voglio ripagare la loro fiducia sul campo. Sono curioso di questa nuova esperienza, avevo voglia di ricominciare e tornare in campo. Mi sono allenato con un preparatore, ma avevo voglia di tornare su un campo da calcio. La volontà del Panathinaikos di avermi qui mi ha fatto pensare che questa fosse la scelta giusta. Voglio fare una grande annata. Sono qui per vincere dei trofei.

I tifosi del Panathinaikos? Vengo dal Milan, che ha una tifoseria fantastica. Anche il Bologna ha una tifoseria molto passionale che ci ha sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l'ora di giocare davanti a loro. Sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".