Calhanoglu: "Quando si parla di me, sempre critiche. Faccio orecchie da mercante"

vedi letture

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e della Turchia, dopo la partita vinta 3-1 contro l'Islanda, è intervenuto ai microfoni dei media locali, parlando di se stesso: "Quando si tratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni un giocatore turco è tornato di nuovo nella classifica del Pallone d'Oro, ne sono orgoglioso. Dopotutto servo il mio Paese nel miglior modo possibile".

Negli scorsi mesi è stata messa in dubbio la sua permanenza all'Inter.

"Ho ricevuto offerte nei mesi scorsi, ma avevo detto che sarei rimasto all'Inter e l'Inter comunque non mi lascerà andare. Quindi, come ho detto, non è una cosa in mio potere. Cercherò di giocare al livello più alto possibile. Per quel che riguarda la nazionale, voglio riuscire a giocare la 100esima partita con la Turchia. È sempre stato il mio obiettivo. Se il mio corpo lo vuole e lo fa, cercherò di continuare la mia vita calcistica il più a lungo possibile".