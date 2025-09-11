Capello: "Modric e De Bruyne? Il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore come loro non fatica a emergere"
MilanNews.it
Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha commentato anche l'arrivo in Italia durante il mercato estivo di due campioni non più giovanissimi come Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli. Ecco il suo pensiero: "Colpito da questa ondata anomala? Non direi: il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore, come i due fuoriclasse che ha citato, non fatica a emergere".
Capello ha poi commentato brevemente anche il possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani: "Sono suo amico, sarei contento. Ma me lo auguro soprattutto per il bene del Milan".
Pubblicità
Gli ex
Capello: "Modric e De Bruyne? Il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore come loro non fatica a emergere"
Milan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affaredi Franco Ordine
Le più lette
3 Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com