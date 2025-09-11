Capello: "Modric e De Bruyne? Il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore come loro non fatica a emergere"

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha commentato anche l'arrivo in Italia durante il mercato estivo di due campioni non più giovanissimi come Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli. Ecco il suo pensiero: "Colpito da questa ondata anomala? Non direi: il calcio italiano è così lento che chi ha una classe superiore, come i due fuoriclasse che ha citato, non fatica a emergere".

Capello ha poi commentato brevemente anche il possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani: "Sono suo amico, sarei contento. Ma me lo auguro soprattutto per il bene del Milan".

