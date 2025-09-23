Capello sorpreso da Rabiot: "Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico milanista, ha raccontato di essere rimasto sorpreso dall'impatto di Adrien Rabiot nel Milan: "Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan. È l’innesto più importante di tutti per poter lottare per vincere lo scudetto".

Su Luka Modric, invece, Capello ha spiegato: "Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore sia. È la risposta del Milan a Kevin De Bruyne. Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione".

