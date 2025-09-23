Capello sul Milan: "Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra"
Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Allegri, partendo dai suoi punti di forza: "Incassa pochissimi gol, ha equilibrio e concede anche poco a livello di tiri. È questo l’aspetto più importante. Allegri è stato e sarà fondamentale. Ha solidificato la squadra. Ora manca solo il bomber.
Come mai Gimenez ha deluso finora? In realtà non me lo spiego. È incredibile. In Olanda ha sempre segnato, in Champions l’anno scorso è stato determinante. In due anni e mezzo a Rotterdam ha siglato più di sessanta gol. Non penso si sia dimenticato come si segna. Inoltre, colleziona occasioni: almeno due o tre a partita. Per un attaccante è importante. Il problema nasce quando non riesci ad avere delle chance. Deve solo sbloccarsi. Sono sicuro che quando siglerà il primo gol poi non si fermerà più".
