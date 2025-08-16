Cornacchini su Milan-Bari: "5mila baresi a Milano? Non mi sorprende. Bello che si affrontino a San Siro"
Domenica speciale per Giovanni Cornacchini, ex di Milan e Bari con le due squadre che domani si troveranno in Coppa Italia. Cornacchini ne ha parlato a Repubblica: "Due esperienze molto significative nella mia carriera, per quanto durate poco. Squadre e tifoserie che porterò per sempre nel mio cuore.
È bello che si affrontino domenica davanti a 60mila spettatori. Ho letto che 5mila saranno baresi, ma la cosa non mi sorprende. Erano in tanti anche quando giocavamo sui campi di luoghi sperduti in quarta serie".
